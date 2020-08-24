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Gündem Felaket bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ajansların son dakika geçtiği bilgiyi düzeltti
Gündem

Felaket bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ajansların son dakika geçtiği bilgiyi düzeltti

Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitirenleri sayısı 8 olarak açıklanmıştı. Sabah saatlerinde geçilen bu bilgiyi bölgedeki çalışmalara bizzat katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzeltti. Soylu, "7 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:01:00 -
Felaket bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ajansların son dakika geçtiği bilgiyi düzeltti

Giresun'daki sel felaketinin ardından hemen bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Felaketle ilgili sabah saatlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

Bölgedeki çalışmalaraa bizzat katılan Bakan Süleyman Soylu, bu bilgiyi "Özellikle 9'a düştü arama kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımızın sayısı. Bunların iki tanesi jandarma, bir tanesi de karayolları operatörü. Üçü, Güce ilçesinde ve yine biri burada Kemal bey. Diğer yerlerde de var, toplam 9. İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Hayatını kaybeden sayımız 7." ifadeleriyle düzelletti.

Bölgedeki arama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Herkes bir an önce toparlanması hususunda, herkes elinden geldiğini ortaya koymaya çalışıyor. Belediyelerimiz burada, birçok belediyemiz sağ olsun hem iş makinelarıyla hem gıda destekleriyle buradalar. Bizim iki türlü hasar tespitimiz vardır. Mesela bu bina, bu hasar tespitidir. Bir de zarar ziyan tespiti; esnafa yönelik. Onları da maliye, defterdarlık... Esnafımız ne kadar zararla karşılaşmış, evlerimizde ne kadar hasar var iki tespit de yürüyor" dedi.

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