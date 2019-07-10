0553 313 94 23

Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili bomba açıklama! "Her adımda Abdullah Gül ile görüşülüyor"

Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına katılan Fehmi Koru, Ali Babacan'ın AK Parti’den istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Fehmi Koru ayrıca yakın arkadaşı Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken açıklamalardabulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili bomba açıklama! "Her adımda Abdullah Gül ile görüşülüyor"

Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına katılan Fehmi Koru, Ali Babacan'ın AK Parti’den istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Koru, "Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir çıkışın karşılığının en fazla olacağı dönemdeyiz" dedi.

Yakın dönemde ekonomi yönetiminin başında yer alan Ali Babacan yazılı açıklama ile, kurucularından olduğu AK Parti'den istifa etti ve yeni bir partinin sinyallerini verdi.

Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partiden istifasını ve kurulacak olan yeni partiyi değerlendirdi. Koru, "Ali Babacan'ın kurucusu olduğu halde partiden ayrılma kararı verdiğini ilan eden metnini iyi okuduğumuzda, bir sonraki aşamanın siyasi partiye yolculuk olduğu görülüyor." dedi.

"Yeni parti popülist yaklaşımı geriye çevirebilir"

Popülizmin başlangıç noktasını Türkiye olarak gördüğünü söyleyenFehmi Koru, "Tayyip Erdoğan'ın 2010 sonrası çizdiği siyasi anlayış dünyada başka yerlerde de benzeri eğilimleri teşvik etmiş gibi görünüyor. İnsan hakları, hür basın, hukukun üstünlüğü gibi demokrasinin temel unsurlarından vazgeçilebileceği, tek elden yürütülen gücün ülkeleri kalkındırmaya daha uygun olduğu bir anlayış var. Bu popülist yaklaşım, dünyanın her tarafında sistemde sarsıntılara neden oluyor. Ali Babacan ve onunla birlikte hareket edecek insanlarda popülizme karşı bir havanın estiğini görüyorum. Böyle tavır alınması popülist yaklaşımın başlangıç noktasını geriye çevirecek anlayışın yine Türkiye'den başlayabileceği umudunu veriyor" açıklamasını yaptı.

"Her adımda Abdullah Gül ile görüşülüyor"

Fehmi Koru, yeni oluşumdaAbdullah Gül'ün de olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Her adımda kendisiyle görüşülen bir oluşum bu. Abdullah Gül, kendisinin belirleyeceği ama bu oluşumun temelinde yer alan insanların da ona uygun gördüğü bir yerde yer alacak diye düşünüyorum. D-8 Toplantısı'nda da Ali Babacan'ın mesajlarıyla aynı istikamette açıklama yaptı. Artık açıkça görünüyor ki Gül de bu oluşumun mutlaka bir yerinde olacak" diye konuştu.

"Yeni bir anlayış ve yeni kadrolarla yola çıkılacak"

Ali Babacan ve ekibinin pek çok insanla görüştüğünü, partide yer almaları ve partinin nasıl bir parti olacağı konusunda istişare yaptıklarını belirten Koru, "AK Parti'nin uzantısı gibi bir parti değil, 21. yüzyılın 20 yılını geride bırakmış bir dünyada, o dünyanın özelliklerini iyi değerlendirip, bundan sonra neler yapılması gerekiyorsa onu yapmaya gayret edecek insanlarla birlikte hareket eden bir parti olacaktır. Yeni bir anlayış ve yeni kadrolarla yola çıkılacaktır. AK Parti de önce Refah Partisi'nin devamı olacak gibi göründü ama bundan kaçındılar. AK Parti, farkı bir parti oldu. Bu kez de aynı şey olacaktır. İlk çıkışı Babacan ve Gül gibi, daha önce AK Parti'de önemli konumda bulunmuş insanlarla olsa da, daha geniş bir kitlenin desteğini de alacak bir kadroyla hareket edeceklerdir. O kadronun kimlerden oluştuğu görülünce nasıl bir parti olacağı da daha net anlaşılacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:26
  1. Fehmi Koru
  2. AK Parti
  3. Yeni Parti
  4. Yeni parti iddiaları
  5. Yeni parti kurulacak mı
  6. Abdullah Gül
  7. Ali Babacan
  8. Abdullah Yıldız
  9. Ahmet Davutoğlu
  10. şok iddia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    1. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    2. Öğretim görevlisi alım ilanı..
    3. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    4. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    5. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    7. Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
    8. Borsa ilk yarıda yükseldi
    9. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım..
    10. Rekabet Kurulu kararları
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin..
    12. Suya giren bebeklerde hipotermi riski!
    13. Somali ordusu Eş-Şebab üyelerini infaz..
    14. Melisa bebeğin ölümüyle ilgili keşif..
    15. Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre..
    16. TSYD - EXPO iş birliği
    17. "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce..
    18. Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi
    19. Her geçen gün artıyor! İşte BES'te..
    20. Gaziantep'te uyuşturucu satıp..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"