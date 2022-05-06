Fehmi Koru'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'Cumhurbaşkanı adaylığının ciddi olduğunu anladım'

Yeniakit.com.tr

Fehmi Koru, bugünkü köşe yazısında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu kaleme aldı.

Koru, Ertuğrul Özkök'ü işaret ederek, "Yanında oturanı görünce İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ciddi olduğunu anladım." dedi.

Önündeki iki engel!

"Ertuğrul Özkök’ün desteğini almak yolun yarısını geçmek anlamına gelebilir." diyen Fehmi Koru, "Ertuğrul Özkök’ü o otobüste ve İmamoğlu’nun yanı başında oturur gördüğümde, o otobüsün adaylık amaçlı çıkılan bir yolculuğun aracı, İmamoğlu’nun da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığını koymaya kararlı olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru, Millet İttifakı'na da değindiği yazısında şunları söyledi:

Önünde açıklığa kavuşması gereken yalnızca iki konu var: Mensubu olduğu partinin de içinde yer aldığı ittifakın kurduğu 6’lı masanın onayı almak ve halkın desteği...