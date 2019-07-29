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Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı

Fehmi Koru, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiyle ilgili olarak çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Koru, "Yeni oluşumla ilgili yanlış haberleri okudunuz; şimdi de doğru haberleri okuyun" dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili, bu oluşumun içinde olduğu söylenen Fehmi Koru açıklama yaptı.

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti için kolları sıvadı. Yeni oluşumla ilgili medyada sayısız haberler havada uçuşmaya başladı.

Bu hareketi yakından takip eden gazeteci Fehmi Koru, bugünkü yazısında iddialara açıklık getirdi. "Yeni oluşumla ilgili yanlış haberleri okudunuz; şimdi de doğru haberleri okuyun…" başlıklı köşesinde Koru, şunları yazdı:

"(...)Yeni oluşumun beş kişilik bir ‘beyin takımı’ varmış; onun içinde ben de yer alıyormuşum… Kendilerine destek çıkacak bir medya yapılanması için çalışmalar sürdürülüyormuş; ancak onun içine ben alınmayacakmışım…

Meclis'ten iki vekil Ali Babacan'ın partisine geçiyor

MHP ve İYİ Partili vekil iddiasına yalanlama

Geçen haftalarda çıktı bu iki haber; en sonuncusu ise birkaç gün önceye ait: Kurulur kurulmaz yeni oluşuma biri İYİ Parti’den diğeri de MHP’den kopmuş iki milletvekili katılacakmış…

İlk iki haberin -içlerinde ismim de geçtiği için- doğru olmadıklarını biliyorum. Sonuncu haberin de yanlış olduğuna eminim.

Kapıyı ne kadar geniş tutacaklarını kararlaştırma aşamasına henüz gelmediler

Hayır, son haberin doğru olmadığını düşündüren, içinde ismi geçen iki milletvekilinin böyle bir niyeti olmadığını bilmem değil; bildiğim farklı bir gerçek var: Yeni oluşum için çalışanlar kimlerin kurucu olacaklarını ve kurulduklarında kapıyı ne kadar geniş tutacaklarını kararlaştırma aşamasına henüz gelmediler…

Birlikte çalışabileceklerini, aynı yolda yürüyebileceklerini düşündükleri çok geniş bir yelpazeden kişilerle görüşüyor, kendi çizgilerini görüştükleri kişilerle paylaşıyor, muhataplarının görüşlerini öğrenmeye de gayret ediyorlar; ancak görüştükleri kişilere herhangi bir teklifte bulunmadıkları gibi onların “Ben varım” deyip kendilerini bağlamalarını da istemiyorlar."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  1. Fehmi Koru
  2. Ali Babacan

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