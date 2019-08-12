Feghouli'nin böbrek taşı alındı

Feghouli'nin böbrek taşı alındı12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:18
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek taşı, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Feghouli'nin, İtalyan temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda oynanan maç sonrası İstanbul'a dönüş uçağında böbrek sancısı yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, "Feghouli, sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir." denildi.
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