Feghouli'nin böbrek taşı alındı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin böbrek taşı, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Feghouli'nin, İtalyan temsilcisi Fiorentina'yla deplasmanda oynanan maç sonrası İstanbul'a dönüş uçağında böbrek sancısı yaşadığı belirtildi. Açıklamada, "Feghouli, sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavisi devam etmektedir." denildi.



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