Feghouli ameliyat oldu Galatasaray’ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu.

Galatasaray’ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, böbrek taşı ameliyatı oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının dönüşünde böbrek sancısı şikayeti olan Sofiane Feghouli ameliyat oldu. Galatasaray’dan oyuncunun durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Floransa dönüşü uçakta renal kolik (böbrek sancısı) şikayeti olan oyuncumuz Sofiane Feghouli sponsor hastanemiz Liv Hospital Üroloji kliniğinde Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi başkanlığında endoskopik üreter taşı çıkarılması ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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