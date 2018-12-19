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FED'in kararı sonrası dolardan ilk tepki!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Buna göre; faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:20
FED'in kararı sonrası dolardan ilk tepki!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. FED, bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda 25 baz puan artış yaptığını duyurdu. Böylelikle faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Alınan kararla FED, yıl içinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Doların ilk tepkisi

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi.

Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712 seyrini sürdürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:20
  1. Merkez Bankası
  2. dolar
  3. fed

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