FED'in kararı sonrası dolardan ilk tepki!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. FED, bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda 25 baz puan artış yaptığını duyurdu. Böylelikle faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Alınan kararla FED, yıl içinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Doların ilk tepkisi

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi.

Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712 seyrini sürdürüyor.