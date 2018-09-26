Fed'in kararı sonrası dolarda son durum

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 6.18 seviyesini gördü, en düşük ise 6.08 seviyesindeydi.

Doların Fed öncesi 6.09 seviyelerinde düşüşünü sürdürdüğü görüldü.