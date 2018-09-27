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Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arttırım kararı sonrası dövizler yeni güne düşüşle başladı. Serbest piyasada dolar 6,0396 liradan, avro ise 7,07 liradan işlem görüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:05
Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi çeyrek puan artırması sonrasında dolar/TL 6,04 civarında seyrediyor. Dolar/TL hafta başında 6,30'un altına inmesi sonrasında inişe geçti.. Kur bankalararası piyasalarda 6,04'ün altına kadar geriledi. Euro/TL de 7,08'nin altında işlem görüyor.

Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükselten Fed para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı.

Fed yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü. Merkez Bankası'nın karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.

Uzmanlar, bugün yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. çeyrek büyüme verileri başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları yakından izleniyor.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,05'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden uzmanlar, 6,1550 ve 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSA 100 BİNİ AŞTI

Dolarda gerileme sürerken, BIST 100 endeksi de saat 14.36 itibariyle 100 binin üzerini gördü.

ALTIN SON BİR AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 14:37 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.540 liradan satılıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 15:05
  1. EKONOMİ
  2. Dolar
  3. euro
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. döviz
  6. fed

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