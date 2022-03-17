FED’in faiz kararı sonrası kripto paralarda yükseliş! İşte son fiyatlar

Küresel piyasalar Fed’in faiz artırım hamlesine odaklanmıştı. Aylardır sözlü olarak faizin artacağını açıklayan Fed yetkilileri Mart ayı itibarıyla faizleri yükseltme kararı aldı. ABD’de enflasyonun yükselmesini engellemek için faiz artırım hamlesinde bulunan Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 0.50’ye çıkardı. Bu durum ise kripto paralara yaradı.

Fed’in Faiz Kararı ile Hareketlenmeler Başladı

Fed’in kritik faiz artırım hamlesiyle altın ve dolar kurunda hareketlenmeler görülmüştü. Ancak kısa sürede toparlanmalar oluştu. Beklentilerin sona ermesi ve Fed’in niyetinin iyice belli olması piyasalarda dengeli hareketlere neden oluyor. Fed önümüzdeki 7 toplantı boyunca faiz artırma hamlesini masada tutacağını da açıkladı.

Kripto Paralar Canlandı

Fed’in faiz artırım kararı ile kripto paralar korku ve satış baskısı ortamından kurtuldu. Faiz kararının ardından Bitcoin’de yükselme görüldü. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 5’in üzerinde primle 41 bin 148 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı yüzde 44'e yaklaşmış durumda.

Ethereum’da Yükselişte

Güçsüz seyirden bir türlü çıkamayan Ethereum da Bitcoin’e ayak uydurarak yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Ethereum yüzde 6’ya yakın primle 2760 dolar seviyesinde işlem görüyor.

En çok yükselenler

En çok yükselen kripto paralara baktığımızda spekülatif hareketler olduğu görülüyor. GMT yüzde 75 oranında yükselişle 0.6699 dolar, CELO yüzde 42 yükselişle 3,49 dolar, JASMY yüzde 40 oranında yükselişle 0,022 dolar, XNO yüzde 30 yükselişle 2,19 dolardan işlem görüyor.