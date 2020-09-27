Federasyon, deve güreşlerinin yeniden başlaması için valiliklere başvuracak

AYDIN (AA) - Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Özgür Dülger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen deve güreşlerinin yeniden başlaması için valiliklere başvuracaklarını bildirdi.

DEGÜF üyesi 45 dernekten temsilciler, Aydın'ın Germencik ilçesinde Belediye Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Dülger, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçen mart ayında Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yapılması planlanan deve güreşlerini iptal ettiklerini hatırlattı.



Devecilik kültürünü yaşatmak istediklerini belirten Dülger, şöyle devam etti:

"Şu an pandemi var. Devletin kestiği parmak acımaz. Devlet bize ne derse biz onu yapıyoruz ama biz deve güreşlerini, önceliğimiz seyircili deve güreşlerimizi yapmak istiyoruz. Eğer pandemiden dolayı bu isteğimiz kabul olmazsa güreşlerimizi seyircisiz olsa da yapmak için uğraşacağız. Bunları canlı yayınlayacağız. Deve güreşlerinin yapılacağı tarihleri belirledik, izin almak için güreşlerin düzenleneceği kentlerin valilerine başvuracağız."



Dülger, bu sezon ilk deve güreşini, 29 Kasım'da Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde düzenlemek istediklerini ifade etti.



Develerin kayıt altına alınarak kimliklendirileceğini dile getiren Dülger, "Bu çalışmayı 2 ay içinde tamamlayıp, Ankara'ya teslim etmek istiyoruz. Kayıt altına alınmayan, kimliği olmayan develer Türkiye’de güreşlere katılamayacak. Federasyonun izni olmayan hiçbir cemiyet, güreş düzenleyemeyecek. Bize bu konuda yetki verildi." şeklinde konuştu.