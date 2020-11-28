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Aktüel Federal temyiz mahkemesi Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
Aktüel

Federal temyiz mahkemesi Trump'ın seçim başvurusunu reddetti

Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuk ekibinin, Pennsylvania eyaletinde "seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin "yeterli delil sunamadığını" kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:11:57 -
Federal temyiz mahkemesi Trump'ın seçim başvurusunu reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibinin Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin itirazı, eyaletteki federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itirazlarını hukuki yollardan sürdüren ABD Başkanı Trump'a, Pennsylvania'daki mahkemeden kötü haber geldi.

Daha önce eyaletteki seçim sonuçlarına ilişkin mahkeme başvurusu reddedilen ve söz konusu başvuruyu temyize taşıyan Trump'ın seçim ekibi, temyiz mahkemesinden de eli boş döndü.

Pennsylvania eyaletinin başkenti Philadelphia'daki federal temyiz mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin "seçimlerde hile ve usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin "yeterli delil sunamadığını" kaydederek başvuruyu reddettiğini açıkladı.

Trump'ın seçim ekibinden yapılan açıklamada, kararın ABD Yüksek Mahkemesine taşınacağı bildirildi.

Söz konusu dava geçen hafta bir alt mahkemede görülmüş, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, eyaletteki seçim sürecinde hile yapıldığını iddia etmiş ve davayı sonuna kadar götürecekleri mesajını vermişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden'a geçiş yetkilerini verdiğini açıklamıştı.

Mevcut seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden, 306 delegeyle başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.

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