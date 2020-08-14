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Ekonomi

Fed kripto para birimine el attı

Dünya genelinde kripto para birimlerine olan talebin farkında olan ABD Merkez Bankası (Fed) dijital para birimi için çalışma yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 02:51:00 -
Fed kripto para birimine el attı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in San Francisco şubesince düzenlenen bir etkinlikte yapmış olduğu konuşmada, Fed'in dijital para birimleriyle ilgili araştırma yapmasının önemli olduğunu kaydetti.

Brainard, Fed'in muhasebe biriminin aktif olarak bu konuda çalıştığını açıkladı.

Nakit paranın dijital eşdeğerini sunmak için yenilikçi teknolojilerin araştırıldığını aktaran Brainard, nakit ve diğer ödeme seçeneklerinin tamamlayıcısı olarak dijital para birimlerinin kullanım zorluklarını araştırdıklarını belirtti.

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