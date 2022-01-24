Fed faizi artıracak mı? Fed faiz artışı yaparsa dolar ne olur, altın düşer mi çıkar mı?

Dünya piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklayacağı FED faiz kararında. Doların yükselişe geçmesiyle vatandaşlar "FED faiz kararı ne olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar.

Fed toplantısı ne zaman?

Fed ocak faizini ne zaman açkılayacak? FED'in 2022 yılında yapacağı toplantı Ocak ayının sonunda yapılacak. Yer alan bilgiye göre 2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak tarihlerinde.

Fed faiz artırımına gider mi?

Fed ocak ayı toplantısına ilişkni konuşaan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30’da öğrenmiş olacağız.

Fed faiz artışı yaparsa dolar ne olur, altın düşer mi çıkar mı?

İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed’in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak? Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum."