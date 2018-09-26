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Fed faiz kararını açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:03
Fed faiz kararını açıkladı!

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

1 Ağustos’ta gerçekleşen Fed toplantısında faizler yüzde 1.75-2.00 bandında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası'nın bu yılki 3. faiz artışını yaparak faiz oranlarını %2-2.25 aralığına yükseltmesi bekleniyordu ancak çoğu piyasa uzmanı 2019'a ilişkin faiz artışı sinyallerinin daha kritik olacağına dikkat çekiyordu.

Deutsche Bank Analistleri 25 baz puanlık artış beklerken, 2019 tahminlerini 4 faiz artışı olarak belirtmişti. Nomura’nın görüşü 4 faiz artışı yönündeydi. Goldman Sachs bu yıl 2, 2020 sonuna kadar da 4 tane daha faiz artışı yaşanacağını belirtti.

İLK FAİZ ARTIŞI POWELL'IN AÇIKLAMALARIYLA GELMİŞTİ

İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI İSE HAZİRAN'DA YAŞANMIŞTI

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

3. kez faiz artırımı yapan Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulunmuştu.

Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor.

Bir sonraki toplantı 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:03
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  • izzet uysalizzet uysal38 dk önce
    asla orda çalışmak istemem
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