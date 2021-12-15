  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fed faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 22:04:00 - 2021-12-15 22:10:53
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay