Dünyanın merakla beklediği FED kararı açıklandı. Peki, FED’in kararı ne oldu?

FED faiz kararı ne oldu? FED kararı son durum

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. 2023 için de üç faiz artışı beklentisi belirlenirken 2024 için de 2 artış beklentisi öne çıktı. Varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 30 milyar dolar olarak belirlendi.

Fed'in kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü. Metinde ekonominin görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.