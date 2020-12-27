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Aktüel Feci olay! Hamile kadın kanalizasyona düştü
Aktüel

Feci olay! Hamile kadın kanalizasyona düştü

Adana’da hamile bir kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Yaralanan kadın, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:31:00 -
Feci olay! Hamile kadın kanalizasyona düştü

Adana'da yaşayan Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken bahçede kantin önünde oturmak istedi.

Bu sırada Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü ve kapak da geri kapandı.

Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı. Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü.

Masa ve sandalyeli "önlem"

Kadın hastaneye götürülürken gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu “sana ve çocuğuna bir şey olmayacak” diyerek teskin etmeye çalıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören bir vatandaş ise kadının kapağın üzerine bastıktan sonra kanalizasyona düştüğünü, kendilerinin ses duyduğunu, hemen yardım istediklerini söyledi. Kadın çıkarıldıktan sora görevliler kapağı kapatmaya çalıştı. Ancak kapak tam oturmayınca üzerine masa, etrafına ise sandalye konularak başka kimsenin düşmemesi için önlem alındı.

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