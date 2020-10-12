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Gündem Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı
Gündem

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin (36) bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 04:47:00 -
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı

Feci kaza saat 21.30 sıralarında Tekirdağ'da Çerkezköy-Kapaklı karayolunun Yünsa kavşağında oldu. Kapaklı istikametine seyir halinde olan N.Y. yönetimindeki 59 JD 439 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin'e çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen Çetin olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetinin cansız bedenini Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, otomobil sürücüsü N.Y.yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma açtı.

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