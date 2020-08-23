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Gündem Feci kaza! Çok sayıda ölü var
Gündem

Feci kaza! Çok sayıda ölü var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:20:00 -
Feci kaza! Çok sayıda ölü var

Verilen bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve polis sevk edildi.

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini ve kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine nakledildi.

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