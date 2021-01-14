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Aktüel Feci kaza! Baba ve oğlu can verdi
Aktüel

Feci kaza! Baba ve oğlu can verdi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:16:00 -
Feci kaza! Baba ve oğlu can verdi

Kaza, öğle saatinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan yönüne giden Eyüp Aslanparçası yönetimindeki 24 EC 752 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Halil Nazlı yönetimindeki 63 EY 063 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile yanındaki babası Hüseyin Aslanparçası yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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