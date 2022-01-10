Feci kaza: 5 ölü
Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
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