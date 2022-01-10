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Gündem Feci kaza: 5 ölü
Gündem

Feci kaza: 5 ölü

Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 03:59:00 -
Feci kaza: 5 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

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