F.Bahçe'ye kötü haber! Final Four'da olmayacaklar

Fenerbahçe Beko'nun Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Final Four öncesinde takımdaki sakatlıklara dair konuştu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, beIN Sports'a yaptığı açıklamada sakatlıklara dair son bilgileri verdi.

Gherardini, Final Four'da yer alacak ve almayacak yıldızları resmi ağızdan açıklarken, bazı oyunculara dair geri dönüş sinyalleri de verdi.

Maurizio Gherardini'nin beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Koç Obradovic'in toplantısında verdiği bilgiler dışında başka bir şey yok. Bazı oyuncularımızı kaybetmiş görünüyoruz, sakatlıkları nedeniyle. Takımla birlikte antrenmanlara katılamıyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Monitöre günbegün bakıyoruz, sakatlık durumlarına bakıyoruz."

"Yapmamız gereken tek şey onların dönmesini umut etmek. Vesely ve Kalinic'in durumunu göreceğiz. Lauvergne ve Datome'nin Final Four'da kesinlikle olmayacağını söyleyebilirim."

"Diğer oyuncularla ilgili olarak, zaman tablosuna bakacağız. Banvit ve Galatasaray maçlarımız var. Ne zaman döneceklerini söylemek şu an çok zor, saat saat kontrol etmeye devam edeceğiz. Sakatlık da oyunun bir parçası. Kesinlikle biz en iyi şekilde sahada yer alacağız ve bu maceranın içerisinde yer almaya devam edeceğiz."