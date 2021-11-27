Fazla tükettiğimizde zararlı olabilecek besinler

Yapılan bir araştırmaya göre, özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor.

Fazla tükettiğimizde vücudumuz için oldukça zararlı olabilecek besinler

Muz

Peynir

Yulaf

Pirinç

Ton balığı Ton

Tarçın

Kahve

Ciğer

Su

Kırmızı et

Tuz

Salam, sosis, pastırma

Besinlerimizi uzun süre hiç bozulmadan ve sağlıklı bir şekilde tüketmek için uygun koşullarda saklamalıyız. Ayrıca bazı besinleri tüketirken dikkat etmeliyiz ve fazla tüketmemeliyiz.