Fazla su zehirliyor



Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazısının başlığını aynen şöyle attı: Su Zehirlenmesi Öldürebilir.

Hoca'nın dikkat çektiği, sakın yanlış anlamayın zehirli su falan değil, yazın kavurucu sıcağında serinlemek için "fazla içilen su"

Hoca bizzat kendi sitesinde kaleme alarak yaptığı ikaz aynen şöyle:

Özellikle sıcak yaz günlerinde egzersiz veya spor yaparken hep fazla miktarda sıvı alınması tavsiye edilir ama susama hissi olmadan çok su içmenin “su zehirlenmesine” yol açabileceği bildirildi.

Vücudun susuz kalması ne kadar sakıncalı ise gereğinden fazla su içilmesi de o kadar zararlı.

Egzersiz yaparken çok fazla miktarda sıvı içilmesi çok tehlikeli olabilir ve tıp dilinde “egzersizle ilgili hiponatremi” (EİH) adı verilen tablo ortaya çıkabiliyor.

Halk arasında “su zehirlenmesi” olarak bilinen bu tablo çok fazla su içilmesine bağlı olarak vücudun böbrekler ve deri yoluyla su atma kapasitesinin aşılması sonucu gelişiyor.



Suyun atılamaması sonucu vücuttaki sodyumun seyreliyor ve bu da hücrelerin şişmesine yol açıyor.

Belirtiler 24 saate kadar gecikebiliyor

Vücut su-elektrolit dengesinin sağlıklı olmasında kan sodyum değerleri çok önemlidir.

Kanda sodyum değerleri çok düşene kadar fazla bir şey hissedilmez.

Su zehirlenmesi egzersiz sırasında veya 24 saat içinde de gelişebilir.

Hafif EİH’nın başlıca belirtileri baş dönmesi, sersemlik, bulantı, şişlik ve atletik bir olay sırasında kilo almadır.



Ağır tabloda ise kusma, baş ağrısı, şuur bulanıklığı, ajitasyon, havale ve koma ortaya çıkar ve ölüme kadar gidebilir.

Bu belirtilerin sebebi beyin hücrelerinin “şişmesi” ve vücudun fiziksel değişikliklerin üstesinden gelememesidir.

EİH, maraton, triatlon, kano yarışı ve yüzme gibi dayanıklılık sporları ile askeri eğitim, yürüyüş, futbol ve hatta yoga ve çim bowlingi sırasında görülebiliyor.

Fazla suya dikkat!

Sporculara yanlış olarak su içmeleri dayatılır veya susama hislerinin ötesinde su içmeleri istenir ama bu fazla sıvı yorgunluk, kas krampları ve sıcak çarpmasını önlemez.



Kas krampları ve sıcak çarpması dehidratasyonla ilgili değildir, sebep vücudun çok fazla ısı üretmesidir.

Hafif ve orta derecede dehidratasyon iyi tolere edilebilir ve sağlıklı sporcularda bir probleme yol açmaz.

Bir sporcu bir yarışma sırasında dehidratasyona bağlı olarak vücut ağırlığını yüzde 3’ ünü kaybedene kadar da performansında bir düşüklük olmaz.

EİH’nın tedavisinde normal serumun 3 misli fazla tuz ihtiva eden serumlar kullanılır.

Gelelim neticeye

Ağır spor yapanların veya sıcak havada aşırı efor yapanların vücudun su ihtiyacını karşılamak için en doğru gösterge susamadır.

Susama hissi olmadan bilinçsizce fazla su veya spor içeceklerinin içilmesi tehlikeli olabilir.

Vücut su ihtiyacının belirlenmesinde en doğru gösterge idrarın rengidir; idrar rengi açık sarı ise vücudun su dengesi yerinde demektir.