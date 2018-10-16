Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir



Sporcu hastalığı olarak bilinen menisküs yırtılmalarının oluşumunda, ev kadınları ikinci sırada yer alıyor. Sebebi diz üstü çalıştıktan sonra aniden kalkmaları...

Menisküs vücuda binen yükün bacaklara aktarılmasını sağlıyor. Düz olan eklem yüzeylerinin derinliğini artıran, bunların yüzeylere uyumunu sağlayan menisküs, hilal şeklinde kıkırdaktan bir doku.. Menisküs, daha çok bacak sabitken, vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabiliyor.

ANİDEN AYAĞA KALKMAYIN!

Sporcular, bu tür zedelenmelere daha çok maruz kaldıkları için hastalığın görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alıyor. Fakat menisküs yırtığı oluşumunda, ikinci sırada ise ev kadınları var. Uzun süre diz üstü çalıştıktan sonra kalkmaya çalışmak, menisküs yırtılmalarına sebep olabilir. Hamarat hanımlar eğer uzun süre diz üstü halı silme gibi iş yapmışsanız, ocaktaki yemeği hatırlayıp aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalısınız..

Bel veya boyun fıtığı da olabilirsiniz

Duvarlar, yerler, halılar, kapılar silinecek, süpürülecek. Perdeler indirilecek, yıkanıp asılacak. Koltuklar şuradan şuraya çekilecek. Olmadı bu tarafa alınacak.. Ev köşe bucak temizlenecek.

Fakat dikkat etmeden ağır ev işleri yapan kadınlarda sıklıkla bel ve boyun fıtığı ile bel kayması şikayetinin görüldüğünü asla unutmayın. Eğilerek uzun süre yer silmek, çamaşır ovalamak, halı silkelemek, ağır yük kaldırmak, eşya çekmek gibi çok masum görünen ev işleri uyuyan bir bel fıtığını uyandırabilir. Hamaratlığınız başınıza tedavisi zor, acısı pek çetin işler açabilir..

Eğer “Ben zaten temizlikçi kadın çağırıyorum!” diyorsanız, tamam siz kendinizi güvenceye almışsınız. Ama o kadıncağıza da iş buyururken bu tehlikeleri göz önünde bulundurarak insaflı olmanızı tavsiye ederiz. Kul hakkı bazı hadiselerde para vermekle geçiştirilemeyecek kadar veballidir, unutmayın.

Yıllarca dikkat edilmeksizin yapılan ağır ev işleri küçük bir tetikleyici hareket sebebiyle bel ve boyun fıtıklarını ortaya çıkarır. Fıtık olanlar genellikle “Küçük bir şey kaldırmıştım, bir anda belim tutuldu” der. Halbuki bu daha önce yapılan yanlışların bir anda ortaya çıkmasından başka bir şey değildir bu durum.

Ağır ev işleri ayak ve bacaklarda kuvvetsizlik ve kısmi felce bile sebep olabildiğinden ev temizliğini bedeni zorlamadan yavaş yavaş yapmalısınız.