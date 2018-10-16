THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir

Halı sileceğim yer sileceğim derken sakata çıkmayın sakın! Menisküs yırtılması sporculardan sonra en çok ev hanımlarında görülüyor.

16 Ekim 2018 Salı 20:30
Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir


Sporcu hastalığı olarak bilinen menisküs yırtılmalarının oluşumunda, ev kadınları ikinci sırada yer alıyor. Sebebi diz üstü çalıştıktan sonra aniden kalkmaları...

Menisküs vücuda binen yükün bacaklara aktarılmasını sağlıyor. Düz olan eklem yüzeylerinin derinliğini artıran, bunların yüzeylere uyumunu sağlayan menisküs, hilal şeklinde kıkırdaktan bir doku.. Menisküs, daha çok bacak sabitken, vücudun diz eklemi üzerinde dönmesiyle zedelenip yırtılabiliyor.

ANİDEN AYAĞA KALKMAYIN!

Sporcular, bu tür zedelenmelere daha çok maruz kaldıkları için hastalığın görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alıyor. Fakat menisküs yırtığı oluşumunda, ikinci sırada ise ev kadınları var. Uzun süre diz üstü çalıştıktan sonra kalkmaya çalışmak, menisküs yırtılmalarına sebep olabilir. Hamarat hanımlar eğer uzun süre diz üstü halı silme gibi iş yapmışsanız, ocaktaki yemeği hatırlayıp aniden ayağa kalkmaktan kaçınmalısınız..

Bel veya boyun fıtığı da olabilirsiniz

Duvarlar, yerler, halılar, kapılar silinecek, süpürülecek. Perdeler indirilecek, yıkanıp asılacak. Koltuklar şuradan şuraya çekilecek. Olmadı bu tarafa alınacak.. Ev köşe bucak temizlenecek.

Fakat dikkat etmeden ağır ev işleri yapan kadınlarda sıklıkla bel ve boyun fıtığı ile bel kayması şikayetinin görüldüğünü asla unutmayın. Eğilerek uzun süre yer silmek, çamaşır ovalamak, halı silkelemek, ağır yük kaldırmak, eşya çekmek gibi çok masum görünen ev işleri uyuyan bir bel fıtığını uyandırabilir. Hamaratlığınız başınıza tedavisi zor, acısı pek çetin işler açabilir..

Eğer “Ben zaten temizlikçi kadın çağırıyorum!” diyorsanız, tamam siz kendinizi güvenceye almışsınız. Ama o kadıncağıza da iş buyururken bu tehlikeleri göz önünde bulundurarak insaflı olmanızı tavsiye ederiz. Kul hakkı bazı hadiselerde para vermekle geçiştirilemeyecek kadar veballidir, unutmayın.

Yıllarca dikkat edilmeksizin yapılan ağır ev işleri küçük bir tetikleyici hareket sebebiyle bel ve boyun fıtıklarını ortaya çıkarır. Fıtık olanlar genellikle “Küçük bir şey kaldırmıştım, bir anda belim tutuldu” der. Halbuki bu daha önce yapılan yanlışların bir anda ortaya çıkmasından başka bir şey değildir bu durum.

Ağır ev işleri ayak ve bacaklarda kuvvetsizlik ve kısmi felce bile sebep olabildiğinden ev temizliğini bedeni zorlamadan yavaş yavaş yapmalısınız.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:30
  1. temizlik
  2. hamaratlık
  3. temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler
  4. menisküs yırtılması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımlar bu test sizler için
    1. Hanımlar bu test sizler için
    2. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    3. Boyun belirtileri
    4. CNN'den flaş haber: Kaşıkçı öldürüldü!
    5. Fırın telini temizlemek için bu..
    6. Jailson'dan Cocu itirafı
    7. Bu bilgiler işinize yarayacak
    8. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    9. Borsa günü düşüşle kapattı
    10. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
    11. AK Parti'den 'af' açıklaması:..
    12. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    13. ABD'den 'Münbiç' açıklaması!
    14. Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama,..
    15. Bursaspor efsane kalecisi Gancev'i..
    16. 2,5 milyon TL ceza kesilen Arda..
    17. Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir
    18. AK Parti'den 'Cumhur İttifakı'..
    19. Dolarda düşüş devam ediyor!
    20. İran-Amerika davasında ilk savunma..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?