  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fazıl Say'dan büyük aymazlık! Depremi hiçe saydı
Gündem

Fazıl Say'dan büyük aymazlık! Depremi hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 10:57:00 -
Fazıl Say'dan büyük aymazlık! Depremi hiçe saydı

Herkesin depreme karşı binalarını güçlendirdiği ve önlem aldığı şu günlerde muhalif piyanist Fazıl Say'ın iki apartmanın duvarlarını yıktırdığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiği iddia edilen Say'ın tek bir daire için perde duvarlarını yıktırdığı öne sürüldü.

Son dönemlerin en sık konuşulan isimlerinden biri haline gelen Fazıl Say, bir süre önce Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yer alan yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdi ve tek bir daire oluşturdu. Kendisine geniş bir daire yapmak isteyen Say'ın tadilat işlemleri esnasında apartmanların arasındaki perde duvarı yıktırdığı iddiası ise ortalığı karıştırdı.

Deprem için büyük bir risk teşkil eden İstanbul'da pek çok kişi sağlam yapılarda yaşamak için mücadele verirken Say'ın bu riski görmezden gelişi duyanları hayrete düşürdü. Aynı hizada bulunmayan daireye bir de merdiven yaptırarak çözüm bulan Say'ın bu davranışını Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt sert bir dille eleştirdi.

Fazıl Say depremi hiçe 'Say'dı! İki daireyi birleştirmek için can güvenliğini umursamadı

"Hükümetimiz bir yandan ev sahipleri bir yandan İstanbul’da beklenen depreme karşı önlem almak için çabalarken ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın skandala imza attığını öğrendim" diyerek olayı duyuran Cankurt, şu ifadeleri kullandı:

"En son 6 Şubat depreminde, zemin katlardaki kolon kesmenin ve duvar yıkmanın nelere mal olduğunu gördük. Depreme karşı herkes binalarını güçlendirirken Fazıl Say'ın, koskoca iki apartmanın duvarlarını yıkmasına ne diyeceğimi bilemedim. Hadi kendini düşünmüyorsun, bari komşularını düşün. Apartman sakinlerinin bu durumdan haberi var mı bilmiyorum ama Şişli Belediyesi'nin haberinin olmadığı kesin. Yoksa böyle bir şey yapmasına izin vermezdi herhalde!!!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fazıl Say evinden kareler

 

Bakanlıktan Fazıl Say açıklaması! İddialara cevap verildi
Bakanlıktan Fazıl Say açıklaması! İddialara cevap verildi

Gündem

Bakanlıktan Fazıl Say açıklaması! İddialara cevap verildi

"Türkiye’den davet almıyorum" diyen Fazıl Say'a jet cevap
"Türkiye’den davet almıyorum" diyen Fazıl Say'a jet cevap

Gündem

"Türkiye’den davet almıyorum" diyen Fazıl Say'a jet cevap

Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü
Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü

Gündem

Türkiye’ye işgalci diyen Pervin Chakar için neler dedi neler! Fazıl Say fabrika ayarlarına döndü

Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 
Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

Medya

Sen ne yaptın böyle Fazıl Say! Hadi oradan be 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Karanlik OdaTv ci sonerden, cukkaci yilmaz yozdil den, HalkTv patronu magirin, CHP LI meshur tiplerin KACAK VILLALARINDAN NEYI EKSIK?!Ai

...........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23