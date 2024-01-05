Fazıl Say'dan büyük aymazlık! Depremi hiçe saydı

Son dönemlerin en sık konuşulan isimlerinden biri haline gelen Fazıl Say, bir süre önce Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yer alan yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdi ve tek bir daire oluşturdu. Kendisine geniş bir daire yapmak isteyen Say'ın tadilat işlemleri esnasında apartmanların arasındaki perde duvarı yıktırdığı iddiası ise ortalığı karıştırdı.

Deprem için büyük bir risk teşkil eden İstanbul'da pek çok kişi sağlam yapılarda yaşamak için mücadele verirken Say'ın bu riski görmezden gelişi duyanları hayrete düşürdü. Aynı hizada bulunmayan daireye bir de merdiven yaptırarak çözüm bulan Say'ın bu davranışını Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt sert bir dille eleştirdi.

"Hükümetimiz bir yandan ev sahipleri bir yandan İstanbul’da beklenen depreme karşı önlem almak için çabalarken ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın skandala imza attığını öğrendim" diyerek olayı duyuran Cankurt, şu ifadeleri kullandı:

"En son 6 Şubat depreminde, zemin katlardaki kolon kesmenin ve duvar yıkmanın nelere mal olduğunu gördük. Depreme karşı herkes binalarını güçlendirirken Fazıl Say'ın, koskoca iki apartmanın duvarlarını yıkmasına ne diyeceğimi bilemedim. Hadi kendini düşünmüyorsun, bari komşularını düşün. Apartman sakinlerinin bu durumdan haberi var mı bilmiyorum ama Şişli Belediyesi'nin haberinin olmadığı kesin. Yoksa böyle bir şey yapmasına izin vermezdi herhalde!!!"

ÖNE ÇIKAN VİDEO