Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de seslendirecek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr YeniAkit’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Yaklaşık 2 bin konuk davet edildi

Beştepe'de düzenlenen resepsiyona, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından yaklaşık 2 bin konuk davet edildi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının da katılacağı resepsiyona sosyal medyada gündem olan özel konuklarda olacak.

Şampiyon milli atletler katılacak

Bilişim dünyasında yer alan sitelerden bazılarının sahiplerinin de davet edildiği resepsiyonda bu yıl Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli atletlerden Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Necati Er ve Murat Yalçınkaya da katılacak.

Fazıl Say 2,5 saat konser verecek

Erdoğan'ın davetini kabul etmesi üzerine muhalif camia tarafından eleştirilen ünlü piyanist Fazıl Say’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Beştepe’de özel olarak hazırladığı bestesiyle yaklaşık 2,5 saat konser verecek.