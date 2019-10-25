0553 313 94 23

Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de seslendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'de resepsiyon verecek. Fazıl Say resepsiyonda özel bestesiyle konser verecek.

25 Ekim 2019 Cuma 23:25
Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de seslendirecek

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  YeniAkit’in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Yaklaşık 2 bin konuk davet edildi

Beştepe'de düzenlenen resepsiyona, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından yaklaşık 2 bin konuk davet edildi. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının da katılacağı resepsiyona sosyal medyada gündem olan özel konuklarda olacak.

Şampiyon milli atletler katılacak

Bilişim dünyasında yer alan sitelerden bazılarının sahiplerinin de davet edildiği resepsiyonda bu yıl Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli atletlerden Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Necati Er ve Murat Yalçınkaya da katılacak.

Fazıl Say 2,5 saat konser verecek

Erdoğan'ın davetini kabul etmesi üzerine muhalif camia tarafından eleştirilen ünlü piyanist Fazıl Say’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Beştepe’de özel olarak hazırladığı bestesiyle yaklaşık 2,5 saat konser verecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 23:25
  1. Fazıl Say

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
    1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
    2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
    3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
    4. Disleksi belirtileri nelerdir?
    5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
    6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
    7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
    8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
    9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
    10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
    11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
    12. Kuru iğne tedavisi nedir?
    13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
    14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
    15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
    16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
    17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
    18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
    19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
    20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
    21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
    22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
    23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
    24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
    25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
    26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
    27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
    28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
    29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
    30. Meral Akşener, partisinin yıl..
    Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
    Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
    MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
    Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
    Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
    Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
    Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
    Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!