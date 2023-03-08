Fazıl, Akşener'e HDP için yalvardı

Akşener katıldığı program sırasında CHP'nin HDP ile görüşme ihtimali üzerine 'Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez' demişti.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanlarının katıldığı toplantı sonucu Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

Ancak bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı dağıtmış ve büyük tartışmalar yaşanmıştı. Yaşanan olaylar esnasında piyanist Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Akşener'i kast ederek sosyal medya hesabından, "Sifonu çek gitsin" paylaşımında bulunmuştu.

Piyanist Fazıl Say'dan bu kez de Meral Akşener'e, "HDP'ye gönlünü aç" çağrısında bulundu.



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'Dinleyin Meral Akşener: Sizin partinizin de milyonlarca seçmeni var; HDP'nin de milyonlarca seçmeni var! Sizin partinizin seçmeni de insan ve insan oldukları için talepleri var; doğaldır... HDP seçmenleri de insandır. O insanların da insan oldukları için talepleri vardır; doğaldır. Dünyada kimse 'Onların talepleri masaya gelmesin' diyemez. Bu insanlık dışı olur, anti siyaset olur. İyi anlayın bunu. Türkiye'nin, gençlerin, geleceğin, birlik ve bütünlüğün önüne set koyan bu tavrınızdan vazgeçin. Kılıçdaroğlu yıllardır bu ikilem içinde. Bir yanı kurt, bir yanı kuzu... Yazıktır! Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü; sonsuz açın, insanlar için!'