Faydaları saymakla bitmeyen bitki, çaremiz! Uyuz ortaya çıktı: Herkes dikkat etsin! Evinizde bunu yapın

Yıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılan günlük ağacından elde edilen günlük sakızı, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bitkisel bir yöntemdir. Boswellia serrata diğer adıyla ülkemizde akgünlük olarak bilinen bu ağaç, Muğla ve Fethiye civarında görülmektedir.

Uzmanlar tarafından doğadaki en etkili iltihap kurutucu olduğu belirtilen bu ağaçtan çam sakızı, çam yağı ve akgünlük bitkisi alınmaktadır.

Uyuz nasıl geçer? En iyi çaredir, en etkili uyuz ilacı: Günlük sakızı

Uyuz hastalığı kendiliğinden iyileşmez, çünkü uyuz akarları kendiliklerinden bulundukları vücudu terk etmezler. Hastalık sadece akarları öldüren reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. En yaygın tedavi, bir krem veya losyonun boyundan aşağıya tüm vücuda uygulanmasıdır.

Uyuz belirtileri?

Bireyler uyuz akarı ile enfekte olduğunda, cildin ilk tepkileri göstermesi dört ila altı hafta arasında bir süre alır. Bu tepkiler arasında en yaygın olanları özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri döküntülerle kızarıklıklar, kabuklarla kabarcıklar, ve sürek kaşımadan kaynaklanan yaralardır.

Günlük sakızı faydaları

Akgünlük sakızı nedir?

Sağlıklı bir bitki olan günlük sakızı, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ak Günlük faydaları arasında mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici, öksürük giderici, saç hastalıklarını tedavi edici, astım ve romatizmal hastalıkları düzenleyici etkileri yer almaktadır. Bu ağacın gövdesinden salgılanan reçinen in faydaları birçok bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. Uyuz olanların yorumlarında sık sık rastlanır.

“Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir.İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir.

Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı,nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri vardır”

Uzmanlar sağlık açısından faydalarının çok olduğu bu ağacın Türkiye’de daha fazla tanıtılarak yararlanılmasını belirtirken, özellikle kanser hastalarında görülen tümörün büyümesini ve vücuttaki kötü hücrelerin çoğalıp yayılmasını da engellediğini de sözlerine eklediler.

Bitkisel yağ ve reçine olan günlük sakızı aynı zamanda;

*Ateş düşürücü,

*Mikrop öldürücü,

*Sakinleştirici,

*Sindirimi kolaylaştırıcı,

*İdrar söktürücü,

*Diüretik,

*zihin açıcı, gibi faydaları da bulunmaktadır.

İçeriğindeki ucucu yağ asitleri sayesinde kişilere güven verir, disiplin ve sorumluluk hissi kazandırır. Kronik yorgunluk problemi yaşayanlar ve solunum problemi olanlar içinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Mide ve bağırsakları temizleyerek sindirim sistemini düzenler. Ülser ve basur’un tedavisi için kullanılmaktadır.

Cilt lekeleri ve yaraları iyileştirici etkisi ile ciltteki kırışıklıkları düzelterek gençleştirir.

Ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, adet düzensizliği, sistrit, sakinleştirici, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak da yararlanılmaktadır.

Uyuz ve mantar hastalıklarının tedavisinde merhem ya da yakı şeklinde kullanılmaktadır.

Nasıl Kullanılır?

Afrika ve Hindistanda yetişen bu ağacın kabukları çizilerek içerisindeki sütü alınır. Kurutulursa günlük sakızı adı verilen sakız oluşur. Çocuklarda kuru üzüm ile birlikte tüketildiğinde zihin açıcı etkisi vardır. Aynı zamanda su ile birlikte eritilerek tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır. Nefes açıcı ve rahatlatıcı etkisiyle tütsü olarakta kullanılmaktadır.

Günlük Sakızı Yetişkinlerde ve Bebeklerde Nasıl Kullanılır?

Günlük sakızı faydalarının fazla olması sebebiyle bebeklerde de kullanılmaktadır. Özellikle ateş düşürücü özelliği nedeniyle kullanımı tercih edilen günlük sakızının bebeklerde daha başka durumlar içinde kullanıldığı belirtilmektedir. Mikrop öldürücü özelliğinin olması ve enfeksiyon hastalıklarına da iyi geldiği için bebeklerde de kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bu sakızın sakinleştirici özelliği olduğu belirtilmektedir.

Gaz sancısı olan bebeklerde de kullanılan günlük sakızının kabızlığı ortadan kaldırmada ve idrar söktürücü olmada etkisi olmaktadır. Günlük sakızı zihin gelişimine de katkı sağladığı için her evde bulunması gereken bir bitki olmaktadır. Bu sakızın bebeklerde kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım durumlar olmaktadır. Yetişkinlerin çiğneyerek ya da yutarak tükettikleri bu sakız bebeklerde toz haline getirilerek kullanılması gerekmektedir. Toz haline getirilen günlük sakızının aynı zamanda yağının da kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Günlük sakızı kaynatılarak bebeğin vücuduna sürüldüğü taktirde sakinleştirici ve rahatlatan bir etki gösterdiği ifade edilmektedir. Bu nedenle özellikle kolik bebekler için günlük sakızının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmamaktadır.

Günlük Sakızı (Akgünlük) Nasıl Kullanılır?

Günlük sakızını; ağıza atıp çiğneyerek veya dövüldükten sonra yutularak yahut günlük sakızı yakıp dumanı solunarak kullanılır. Bu şekilde şifaya kavuşulabilir.

Akgünlük Sakızının Kullanımı Nasıldır?

Vücutta yaralara yakı olarak yapılır kullanılmaktadır.

Tütsü olarak tercih edilmektedir.

Sakız olarak çiğnenmektedir.

Cilt bakımlarında da kullanılmaktadır.

Çay olarak da tercih edilmektedir.

Macun olarak da kullanılmaktadır.

AKGÜNLÜK NE İŞE YARAR?

Akgünlük bitkisi bağışıklık sistemini korumadan, kanseri önlemeye, solunum yolu enfeksiyonlarını gidermeden cildi beslemeye kadar birçok noktada fayda sağlar ve kişiyi sağlıklı bir hale getirir. Akgünlük tüketilmesi dozunda yapıldığı zaman, abartılmadan gerektiği kadar kullanıldığı zaman, kişiye muazzam seviyede şifa katacaktır.

AKGÜNLÜK SAKIZI TÜTSÜSÜ

Akgünlük sakızı tütsüsü, yüz yıllardır şifalı etkilerinden dolayı kullanılmaktadır. Kronik boğaz ağrısına iyi gelmesi, yorgunluk ve solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelmesi ile akgünlük sakızı tütsüsü, tütsü severlerin sıklıkla kullandığı tütsülerden bir tanesidir.