Fava nasıl yapılır? Zeytinyağlı fava tarifi
Fava nasıl yapılıyor? Kuru bakla ile hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı fava sofralarınızda Ege esintisi yaşatacak. Peki, fava nasıl yapılır? Kolay fava tarifi
Fava yapılışı | Salataların yanı sıra sofralarınızı farklı lezzetlerle taçlandırmak istiyorsanız; zeytinyağlı fava tarifine öz atmanızda yarar var.
Fava tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı kuru bakla
- 1 adet soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 su bardağı sıcak su
- Yarım limonun suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet küp şeker
Fava nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın.
Ardından soğanı zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun.
Yıkayıp süzdüğünüz baklaları da tencereye alın.
Tencereye 3 su bardağı sıcak su ekleyin.
Limon suyu, tuz ve şekeri tencereye atıp ocağın altını orta ısıya getirin.
Bakla yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirmeyi sürdürün.
Bakla suyunu çekerse kalan bir bardak sıcak suyu da ilave edin.
Bakla tamamen yumuşadığında ocağın altını kapatın.
Favayı blendardan geçirin.
Islattığınız bir kek kalıbına ya da tepsiye püreyi yayın.
Sıcağı çıkan favayı buzdolabında 2-3 saat bekletin.
Ardından favayı doğrayın servis tabağına alın.
Favanın üzerine zeytinyağı gezdirin ve dereotu serpin.
Afiyet olsun.