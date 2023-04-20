Faut Oktay'dan AK Parti binasına silahlı saldırıya ilişkin açıklama!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay, Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı binasına pompalı tüfekle saldırılmasına ilişkin bir kınama mesajı yayımladı.
Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu ve depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya pompalı tüfekle ateş edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana’daki saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.