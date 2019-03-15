Fatsa Belediyespor’da hedef 3 puan

TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Ordu Temsilcisi Fatsa Belediyespor’da hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde oynayacağı Turgutluspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Cem Canbaz yönetiminde Fatsa İlçe Stadında çalışmaları gerçekleştiren sarı lacivertli ekipte mutlak hedef 3 puan olarak belirlendi. Teknik Direktör İsmail Cem Canbaz, kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Kayyumda olan bir takım olarak çalışmalarımız bizler devam ettiriyoruz. Bizler ve futbolcularımız onur ve gurur mücadelesi veriyor. Hep birlikte Turgutluspor maçında bize yakıştığı gibi mücadele edeceğiz. İyi hazırlandık ve sahada oyuncularımız mücadele edeceklerini verecekler. Vatan, millet, Fatsa mücadelesi veriyoruz. Kazanmak çok istiyoruz. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmak için her şeyimizi sahaya koyarak düşme potasından uzaklaşmak istiyoruz. İnşallah Pazar günü oynanacak olan maçı kazanırız“ diye konuştu.