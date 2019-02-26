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Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Fatma Tezcan

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Fatma Tezcan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fatma Tezcan kimdir? Fatma Tezcan kaç yaşında? Fatma Tezcan nereli?

26 Şubat 2019 Salı 00:45
Fatma Tezcan kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Fatma Tezcan

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Fatma Tezcan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fatma Tezcan kimdir? Fatma Tezcan kaç yaşında? Fatma Tezcan nereli?

Fatma Tezcan kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatma Tezcan, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

1998'de İstanbul doğumluyum. Az kalsın milenyum çocuğu oluyormuşum. İlkokul, ortaokul ve lisede derslerim hiçbir zaman çok kötü olmadı. Ama hiçbir zaman derslerle ilgili bir öğrenci de olamadım. İlk kez 8 yaşlarındayken tiyatroya gitmek istedim. Külkedisi'ne çalışılıyordu. Arkadaşlarım sen çok büyüksün (yaşıma göre iri bir çocuktum) ve çirkinsin, külkedi olmazsın dediler. Küçüktük, hevesim kırıldı. Spora yöneldim. Antremanlarla geçiyodu hayatım. Voleybol ve kürek sporlarıyla ilgilendim. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt oldum ve okulla yine çok görüşemedim. Hep tiyatro, oyunculuk alanında kendimi geliştirmek istedim. Okula giriş sebebim de ailemin oyuncu olmak istiyorsan önce bir bölüm kazan kızım diye şart koşmalarıydı. BKM Mutfak'tan önce Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde 2 sene geçirdim. BKM Mutfak'ın açtığı seçmeye girerken mezuniyet oyunu dışında sahne tecrübem yoktu ama başka hiçbir mesleğe kendimi ait hissedebileceğimi de düşünmüyordum. BKM Mutfak bana kapısını açınca buna emin oldum. Oyunculuk diyorum çünkü kendimi ait hissettiğim yerin burası olduğuna inanıyorum. Kişisel bilgiler arasında verilmesi gereken sanırım bir de boy kilo var. Boyum 174, kilom hep değişiyor. Kendimi zayıf hissetmek için 59 demiyorum. 62 kiloyum. Belki de 63.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:45
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