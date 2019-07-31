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Fatma Şahin'den Nihat Özdemir'e ziyaret

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
Fatma Şahin'den Nihat Özdemir'e ziyaret


İSTANBUL (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez de yer aldı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:08
  1. Fatma Şahin
  2. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. Nihat Özdemir
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. ziyaret

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