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Aktüel Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor
Aktüel

Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:21:09 -
Fatih'teki camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, selatin camilerinin de aralarında bulunduğu 346 camide dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, salgının başladığı günlerde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih, Sultanahmet, Süleymaniye gibi selatin camilerinin de aralarında bulunduğu ilçedeki 346 camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, camileri Sağlık Bakanlığının onay verdiği, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle dezenfekte ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği belirtildi.

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