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Fatih'te feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, Vezneciler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:17
Fatih'te feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

Fatih'te öğrencileri kursa bırakan servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada servis aracı devrilirken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 08.00 sıralarında Fevzi Paşa Caddesi Vezneciler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karate kursuna öğrencileri bırakan 34 KA 9750 plakalı servis aracının sürücüsü Erol Sezgin kavşaktan geçtiği sırada, İskender Yıldırım'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı devrildi. Araç içinde kalan Sezgin'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlatırken, trafik Vezneciler istikametinde durdu.

Servis sürücüsü Sezgin, "Karateci çocukları spor salonuna bıraktım. Ben normal seyir halindeyken kamyonet çıktı. Benim tam arka tarafımdan vurdu" derken kamyonet sürücüsü Yıldırım ise, "Bana yeşil yanıyordu normal ilerlerken arkadaş birden önüme çıktı. Hızlıydı" diye konuştu. Servis aracı bir saatlik çalışmanın ardından vinçle yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:17
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Trafik kazası
  4. öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı

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