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Aktüel

Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:58:10 -
Fatih'te denizde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarayburnu sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, polisin denizden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kişinin Mehmet Hayri Ş. (59) olduğunu tespit etti.

Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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