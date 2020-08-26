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Aktüel Fatih'te çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Aktüel

Fatih'te çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:43:43 -
Fatih'te çıkan yangında 2 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Fatih’te sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Molla Gürani Mahallesi Kazganisadi Çıkmazı'ndaki iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve binadan atlarken kolundan yaralanan iki kişiyi, ilk müdahalenin ardından hastahaneye sevk etti.

Hasar meydana gelen binada itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.


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