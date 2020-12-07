Fatih'in kültürel birikimi "Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası"nda okurlarla buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından ilçenin kayıt altına alınmış kültürel birikimi, ilk kez "Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografyası" adlı kitapta bir araya getirildi.

Belediyenin kültür yayınları kapsamında okurlarla buluşan eserde, asırlar boyunca nice uygarlıklara ve imparatorluklara başkentlik yapmış olan İstanbul'un kalbi niteliğindeki Fatih'te yer alan tarihi eserler okurların dikkatine sunuluyor.

Araştırmacı Ayşenur Erdoğan tarafından yürütülen kitap çalışmasında öncelikle Fatih'in semtleri ve mahalleleri belirlenerek, Roma, Bizans ve Osmanlı'dan kalma tarihi eserlerle ilgili kaynaklar tespit edildi.

Proje kapsamında daha sonra Fatih ve suriçi ile Tarihi Yarımada'daki eserlerle ilgili birçok kurumla iş birliği çerçevesinde araştırmalar yapılarak, bini aşkın çalışma ortaya çıkarıldı. Genelden özele doğru sıralanan kitapta çalışmalar, kitap, tez, makale, kitap içi, ansiklopedi gibi tür ayırımı yapılmaksızın, hangi konu ile ilgili ise yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralandı.

Araştırmacılara bir kaynak kitap niteliğinde olan eserin takdim yazısında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih'in asırlar boyunca kadim uygarlıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yaptığını ve "Şehirlerin Ecesi" ve "Sultanlar Şehri" gibi tasvirlerle de nitelendirildiğini ifade etti.

Turan, yazısında şunları kaydetti:

"Tarihte çok büyük misyon üstlenmiş imparatorlukların başkentinin dönüşümlerinden günümüze pek çok ölümsüz eser ulaşmıştır. Bu miras ile her dinden yapının bir arada bulunduğu ender bir belde haline gelen Fatih, bugün İstanbul'un en önemli tarihi ve turistik noktasıdır. Asırlık mirasın sorumluluğu ile sunduğumuz bu çalışmanın amacı, suriçi İstanbul'unun yani Fatih'in kayıt altına alınmış kültürel birikimini bir araya getirebilmektir. Bu vesile ile çalışmada emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunar, Fatih ilçesi üzerine yapılacak yeni çalışmalara vesile olmasını dilerim."

Toplam 670 sayfadan oluşan "Fatih Suriçi İstanbul'u Bibliyografya" kitabı aynı zamanda "www.fatih.bel.tr/-bibliyografya-31223#-bibliyografya-31223/1" adresinden de incelenebilecek.