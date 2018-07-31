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Fatih Terim'in istediği dünyaca ünlü golcü futbolcu Galatasaray'a! Transfer bitmek üzere

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyenAndre Silva Galatasaray'ın radarına girdi.

31 Temmuz 2018 Salı 12:14
Fatih Terim'in istediği dünyaca ünlü golcü futbolcu Galatasaray'a! Transfer bitmek üzere

Sarı-Kırmızılılar, transferi için bizzat teknik direktör Fatih Terim'in de devreye girdiği 22 yaşındaki futbolcunun yolunu gözlüyor.

Portekizli yıldızın kiralanması konusunda kulübü Milan'la anlaşan Galatasaray Yönetimi, şimdi oyuncunun 3 milyon Euro'luk yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor. Kulüplerin anlaşması gereğince Milan'a büyük ihtimalle kiralama bedeli ödenmeyecek.

Gomis endişesi bitecek

Andre Silva'nın transferiyle beraber, Gomis endişesi de ortadan kalkmış olacak. Kulüpten zamlı yeni mukavele bekleyen ve adı Arap kulüpleriyle anılan Fransız golcünün, takımdan ayrılma veya formdan düşme ihtimaline karşın, Andre Silva takviyesi çok önemli bir opsiyon olarak görülüyor.

Musa aşkı bitmedi

Andre Silva transferinin suya düşmesi ihtimaline karşın, Galatasaray'ın Ahmed Musa'ya olan ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı 25 yaşındaki Nijeryalı forvet için, Leicester'a çok sayıda transfer teklifi geldiği belirtiliyor.

Cim Bom, Silva ya da Musa'dan birini kadroya katabilmek adına yoğun mesai harcıyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:14
  1. Galatasaray
  2. Andre Silva
  3. Milan
  4. İtalya Serie A

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