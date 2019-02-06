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Fatih Terim'in acı günü

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
Fatih Terim'in acı günü


ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Fatih Terim, babası Talat Terim'in vefat haberinin ardından İstanbul'dan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

Beraberinde Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile geldiği kentte babasının cenazesinin bulunduğu Acıbadem Adana Hastanesine geçen Terim, burada başhekim Prof. Dr. Bülent Soyupak ve bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile hastaneye gelerek Terim ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Fatih hoca hepimizin sevdiği bir isim, bu memlekette herkesin sevdiği bir isim. Babasını bugün kaybettik. Fatih hocamızı başsağlığı için ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Fatih hocama da ailesine de Allah sağlık sıhhat versin."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:16
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