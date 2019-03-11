Fatih Terim'i kızdıran 'Şenol Güneş' sorusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili sorulan soru üzerine sinirlendi.



Deneyimli hoca, bu konunun kendilerini ilgilendirmediğini kaydederken, "Şenol Hoca ile Milli Takım anlaşmış. Konu Beşiktaş ile TFF'yi ilgilendirir. Benim bir şey söylemem zaten yanlış olur. Daha gelmeden herhangi bir şeye gerek yok. Kimsenin sıkıntısı olmaması lazım. Ben bunu mevzu olarak bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.