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Fatih Terim’e 1 maç indirim

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:05
Fatih Terim’e 1 maç indirim

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Ümit Davala’nın 3 maçlık cezasını ise onadı.


TFF Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:



"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/47 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-c ve 38/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile,



- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin antrenörü Ümit Davala’nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,



- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü, ve başkanı Erol Bedir ile ilgili PFDK’nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/25 K.2019-2020/46 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 12.09.2019 Perşembe günü saat 15:30’da İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü Derneği vekili Av. Emirhan Çeviker’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;


- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarlarının bulunduğu Batı Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt C,D,E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü’nün başkanı Erol Bedir’in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki PFDK kararının; 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılması şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,


- Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 05.09.2019 tarihli E.2019-2020/28 K.2019-2020/39 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto K,L,M,N Migros Tribünü K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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