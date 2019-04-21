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Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Hakem aleyhimize karar verebilirdi

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 Nisan 2019 Pazar 02:10
Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Hakem aleyhimize karar verebilirdi

Fatih Terim sözlerine "Şehit ailelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlılara da geçmiş olsun. Şehit ailelerien sabırlar diliyorum. Umtu Bult'a da geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede döner." diyerek başladı.

Fenerbahçe derbisindeki hakem kararlarına gönderme yapan Fatih Terim "Biraz aydınlatmak istiyorum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti. Sıkıntıya da düşebilirdik. Çünkü derbide başımıza gelenlerden sonra çocukların bir çoğunun kafa olarak dönmesi kolay olmadı. Kafalarındaki birçok şeyden sonra maçlara dönmek kolay değil. Oradan yara ve zarar alarak çıktık. Baya zor günler geçirdik. 11'e 11'de, 11'e 10 da çok pozisyonlara girdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Gol pozisyonu da verdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Geçen hafta bir de sezon başıdna Kayserispro maçı. Oyunun kopması için bir gol daha atmamız lazımdı ama atamadık. 3 puan bu kadar sıkıntı zamandan sonra kolay değil. hak ettik, kazandık ve çok memnunum." dedi.

"Hakem aleyhimize karar verebilirdi''

Hakem Arda Kardeşler'in Galatasaray aleyhine de kararlar verebileceği yönünde pozisyonlar olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Hakem aleyhimize karar verebilirdi. Oyun %80 bizim kontrolümüzdeydi. Beni memnun eden takımın vazgeçmemesiydi. Bu bizim için toparlanma maçıydı. Şimdi kupa ve lig maçlarına hazırlanacağız. Kayserispor'u da tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 02:10
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Kayserispor
  4. Süper Lig

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