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Fatih Terim'den 'futbolcular kaytarıyor' iması: Durup dururken başı dönüyor, ne yapayım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında alınan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada futbolcularına eleştiride bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 21:59
Fatih Terim'den 'futbolcular kaytarıyor' iması: Durup dururken başı dönüyor, ne yapayım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 2-0 mağlup oldukları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Fatih Terim maç sonunda alınan yenilgiyi değerlendirirken, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"Canım çok sıkkın"

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

''Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Canım şok sıkkın, hatta taşıyorum. Sonradan üzüleceğim ve yanlış anlaşılacak şeyler söylemek istemiyorum ama için yanıyor. Mesele, sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik değil; mesele, beraber oynayacak, birbiri ile oynama gücüne sahip bir 11'e sahip olmak. Mesele bu.''

"Malatyaspor'u tebrik ederim"

''Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.

Zor gol atıyorsanız ve o atamadıklarından basitini yiyorsanız, bu. Malatyaspor'u tebrik ederim. Yüzeysel görünenler çok daha derin. Ozan Kabak 3. penaltısını yaptı, öğrenecek. Savaşıyor, ruhu var, ben de ona o şansı vereceğim."

"Durup dururken başı dönüyor"

"Durup dururken başı dönüyor Belhanda'nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken... Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız. Ki ortada bir şey yok, bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır. İnsanın sözü de dostuna geçer, olay eksiklik de değil. Rakiplerimizin derin kadrolarına bakıp bazen hayıflanmıyoruz değil ama kabahati kendimde arıyorum.''

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:59
  1. Fatih Terim
  2. Malatyaspor
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
  5. Galatasaray

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