Fatih Terim'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme: Rakiplerimizin birinden iki birinden 10 puan öndeyiz

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Tabii oyuna böyle bir golle başlamak büyük talihsizlik. Neredeyse 1-0 mağlup başladık. Alakası yokken gol yedik. Birkaç dakika sonra dengeyi sağladık. Açıkçası 5-6 gol girişimimiz var ilk yarıda. Beraberliği yakalayamadık. İkinci yarı golden sonra Schalke oyunun hakimi oldu. Biz de bıraktık oyunu. Schalke'yi tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar ve kazandılar. Derbi sonrası olayı değerlendirdiğimizde belki sportif nedenlerle birçok şeyle boğuşuyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Derbiden sonra tedavi uygularken, iğneyi kendimize batırırken çuvaldızı hak eden dış meseleler var.

''TV'DEN İZLEMEK İLE STADDAN TAKİP ETMEK ARASINDA BÜYÜK FARK VAR''

Derbide tek bir pozisyon ve kişi üzerinden sonuç çıkarmak doğru değil. İkinci devre 2-0 öndeyken bir takımın temposunu düşüren, aldığı, almadığı veya yanlış aldığı kararlarla oyunu sabote edip, tribünleri ve bizleri çileden çıkaran bir saha yönetimi vardı. Yetmedi maçın başından beri susmayan ve durmayan rakip takım yedek kulübesi var. TV'den izlemek ile stattan takip etmek arasında büyük fark var. O akşam maç bitimini takip eden olayların muhakkak hiçbirini tasvip etmiyorum.

''OLAYLAR FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRDİ''

Olayların o boyuta gelmesine sebep olanların da değerlendirmeye tabii olmasını istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun bu olaylar kimin işine yaradı bakın isterseniz, kimin gündemini değiştirdi. İçinde bulunulan durumu kim meşru zemine taşıdı.

Kenetlendikçe hakkını, emeğini koruyan bir kitle ortaya çıkıyor. Sevk etme mi, desem zevk etme mi desem bu duruma kararsızım. Kararı perşembe göreceğiz. Sevklerden şunu anladım, kendi kendimize olay çıkarmışız.

Ben hayatım boyunca kimse tarafından kayrılmadım. Daha doğrusu ben o kayrılan tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, didindim. Hata yaptım, gerektiğinde özür diledim. Son yıllara bakarsak kimlerin kayrıldığını iyi görürüz.

Ben adil olunmasını istiyorum. Tahrik unsurlarıyla niyetin doğru okunmasını istiyorum. Maçtan sonra adlı adınca konuştuk. Ben TFF'yi başkanı ve yönetimdekileri, MHK'yi bu organizasyon içindeki aktörleri pek çok kişiden iyi tanırım ve bilirim. Skor istediği gibi olmadığında hedef göstererek işin içinden çıkacak biri olmadığımı da herkesin bildiğini düşünüyorum. Önemli bir şey söyleyeceğim. Aralık ayında geldiğimden itibaren son derbiye kadar herkes hakemlere ateş püskürürken ben tek kelime söylemedim.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Sivas'ta Fırat Aydınus, topu dışarıdan alıp penaltı noktasına koyduğunda konuşmadım. Trabzon'da yine konuşmadım. Şu işlere de bir bakalım. Rakiplerimizin birinden iki birinden 10 puan öndeyiz. Önümüzdeki ile 4 puan var.

''MELO'YA KÜFÜR EDEN BU HAKEM DEĞİL Mİ?''

Melo'ya küfür eden bu hakem değil mi? Böyle düşünenlerin lütfen niyetini sorgulayın. Beni değil.

Hakemlerle ilgili bugüne kadar hakkaniyet tesliminden başka bir şey yok. Allah rızası için ayıptır. Burada bu maçın buraya gelmesine sen sebepsin. Hoca gibi birine yakışmadı bir taç bir faul... Ben onu mu işaret ettim! Alper'in arkadan girdiği pozisyona bakın bakalım.

Fırat Aydınus'a söylediklerim doğrudur. Bu maçı sen bu hale getirdin dedim. Biraz yüksek sesle söylediysem rahatsız olurum. Ben kimseye tükürmedim. İnsan beddua ederken ne yaptıysa onu yaptım.

''SAHAYA YİNE 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ''

Ceza ne olur bilinmez. Sahaya yine 11 kişi çıkacağız. Ceza alması muhtemel herkes için oynamamız gerekiyor. Vefat eden taraftar ilk etapta haberim yoktu ama basın toplantısında da ilk söylediğim söz vefatından duyduğum üzüntüydü ve rahmet diledim. Buradan malzeme çıkarıp bunu gündem değiştirmeye yönelik ahlaksızca kullananları kınıyorum. Her şeyi unutuyoruz. Bir gece play-off çıktı ortaya. Son maçta iki Galatasaraylı öldü. Play-off olmasa ölmeyecekti. Biz kimseyi suçladık mı!

Tek söyleyeceğim bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yapıyorum.

Bir de sokak kabadayısı var. Ona da cevap vereyim. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı. Üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur.

Biz bir sistem kurup yapıyı organize ederken bir yandan da yarışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var bu yüzden. Göreceksiniz ki takımımız değişime uğrayacak. Geçen yıl şampiyonluğa olan açlık bu yıl kendisini bireysel konulara bıraktı.

Lig sıralamasında daha iyi yerimiz olabilir ama şu an çok kötü görmüyorum. Daha önümüzde 20 küsur maç var. Galatasaray bunların altından kalkar. Daha konuşacak çok şey var, Florya'da bir antrenmanı açar o zaman konuşuruz.