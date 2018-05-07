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Fatih Terim'den çok sert açıklama: Susmamız, görmediğimiz anlamına gelmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:00
Fatih Terim'den çok sert açıklama: Susmamız, görmediğimiz anlamına gelmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Artık oyunun önemi olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Açıkçası ne istatatistik, ne iyi ne de kötü oyun, ne penaltı, ne kaçan... İkinci yarı etkisizdik ancak sorumluluğumuzun bilincindeydik. Böyle maçlar oynamak kolay değil." dedi.

Gündemdeki tartışmalara dahil olmamalarıyla ilgili konuşan Fatih Terim, "O bizim yanımızda, Allah bizim yanımızda, o görüyor. Böyle doğru, dürüst emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'Neden susuyorsunuz?' diyorlar. Susmamız demek, görmediğimiz anlamına gelmez. Konuşmamız demek, konuşmayacağız anlamına gelmez. Bunlara baktığımızda Allah'ın adaleti şaşmıyor, herkesin ki şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir durumda 3 puan müthiş bir iş. Son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız." diye konuştu.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:00
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Akhisarspor

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