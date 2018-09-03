Fatih Terim'den Belhanda'ya ağır ceza!

Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Belhanda'ya ağır ceza geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcunun yaptığını kabul edemezken, yıldız oyuncuya ağır para cezası verilecek.

Sarı-kırmızılılar cezanın derecesini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun oyuncuya vereceği cezaya göre belirleyecek.

BELHANDA'YA 500 BİN EURO PARA CEZASI YOLDA!

Futbol disiplin talimatına göre futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verileceği düşünüldüğünde Belhanda'ya yaklaşık 500 bin euro arasında bir ceza verilebileceği öngörülüyor.

BELHANDA'YA YAPTIRIM UYGULANACAK

Galatasaray'dan yıllık net olarak 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın maaşı 10 aya bölünüyor. Bir aylık ücretinin maç başına düşen karşılığı da belirleyici oluyor. Çünkü ceza yönetmeliğinde, futbolcunun aylık kazancı ve yalnız bırakacağı maç sayısı dikkate alınarak yaptırım uygulanıyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA İLK 11'E ALINMAYACAK

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'ya yaptırımlar da sadece maddi olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncunun üzerini çizdi. 28 yaşındaki futbolcu zorunlu olmadıkça 11'e alınmayacak.

Karşılaşmanın 30. dakikasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sorumsuzlukla suçlanan Belhanda'yla ilgili ara transfer döneminde de radikal kararlar alınabileceği belirtildi. Bilindiği gibi Terim, Faslı oyuncu için "Gidebilir" diye yönetime rapor sunmuştu.