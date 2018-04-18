Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor maçı öncesi...

Galatasaray takımı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Alanyaspor deplasmanı için 2 gün önceden kampa girecek. Deplasman maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak!

Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının ardından Perşembe günü Antalya'ya gidecek.

Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı için hem 2 gün önce kampa gidecek hem de bu iklime alışma fırsatı bulacak.

Kaynak:Hürriyet