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Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor maçı öncesi...

Galatasaray ligde zorlu Alanyaspor karşılaşması öncesinde sürpriz bir karar aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 01:42
Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor maçı öncesi...

Galatasaray takımı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Alanyaspor deplasmanı için 2 gün önceden kampa girecek. Deplasman maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak!

Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının ardından Perşembe günü Antalya'ya gidecek.

Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı için hem 2 gün önce kampa gidecek hem de bu iklime alışma fırsatı bulacak.

Kaynak:Hürriyet

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 01:42
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  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor
  5. Süper Lig

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