Fatih Terim'den beklenmedik karar! Alanyaspor maçı öncesi...
Galatasaray ligde zorlu Alanyaspor karşılaşması öncesinde sürpriz bir karar aldı.18 Nisan 2018 Çarşamba 01:42
Galatasaray takımı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Alanyaspor deplasmanı için 2 gün önceden kampa girecek. Deplasman maçlarına her zaman 1 gün önceden giden Galatasaray kafilesi, bu kez geleneği bozacak!
Galatasaray, Akhisar Belediyespor maçının ardından Perşembe günü Antalya'ya gidecek.
Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı için hem 2 gün önce kampa gidecek hem de bu iklime alışma fırsatı bulacak.
Kaynak:Hürriyet
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